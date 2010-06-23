Замена десятирублевок увеличила платежи через терминалы

Платежные терминалы не принимают монеты, а установка дополнительного оборудования, которое позволит исправить ситуацию, приведет к увеличению комиссий за платеж. Сейчас доля 10-рублевых купюр при оплате в терминалах составляет 25 процентов. Десятирублевки часто используются при внесении через терминалы платежей за услуги ЖКХ или штрафы ГИБДД. Кроме того, через терминалы проходит 90 процентов платежей в пользу сотовых операторов. Ранее представители Ассоциации региональных операторов связи уже просили Банк России продлить сроки выведения из обращения 10-рублевых купюр и их полной замены монетами. Регулятор обращение рассмотрел, однако не намерен менять срок выведения из обращения десятирублевок. Добавлю, что в регионах средний размер платежа в адрес сотовых операторов составляет около 40 рублей, а в сельской местности две трети платежей не превышают 20 рублей.