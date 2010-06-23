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Замена десятирублевок увеличила платежи через терминалы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замена десятирублевок увеличила платежи через терминалы

23 июня 2010, 16:45ОбществоArtem
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