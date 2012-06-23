О служивых, главной похвалой для которых является кусок колбасы и ласка, и об их хозяевах и одновременно начальниках

Tagilcity.ru: Андрей Рудольфович, а где вообще обучаются данной профессии?

Например, в Екатеринбурге в Зональном центре кинологической службы. Недалеко от Уфы есть центр, в Ростове-на-Дону. Курс обучения кинолога составляет полгода.

Вопрос от пользователя: С какими проблемами кинологи сталкиваются на оперативной службе?

Как мы шутим, главные проблемы возникают с декретами наших сотрудниц женского пола. Но это, конечно, только шутка. Все естественно, дети должны появляться. Просто когда женщина уходит в декретный отпуск, то и собака надолго выходит из строя, отвыкает выполнять команды, «тупеет».

Другая проблема – грязная работа. Осенью, особенно в слякоть, после смены и собаки, и сотрудники возвращаются грязными с ног до головы. Кому же это приятно? Водители иногда ругаются, что собаки грязные, шерсть от них летит по всей машине. Но это мелочи.

Бывают проблемы в оперативной работе. Часто кинологов вызывают на местопреступления последними, когда все следы уже затоптаны, и собака неможет работать. Иногда неправильно работают собаки. Приходитсяисправлять ошибки.

Tagilcity.ru: По какому графику работают кинологи?

Чаще всего кинологи относятся к службе ППС. Тогда они работают два дняпо 12 часов, потом два выходных. Если кинологи работают на каких-тообъектах, то их график – сутки через трое. После суток многие сотрудникивозвращаются в Центр и проводят тренировки с собаками. Две девушки унас работают в ОМОНе по взрывчатке. Их вообще все время поднимают срединочи по первой необходимости.

Tagilcity.ru: У вас очень сложная работа, которая должна оцениваться по достоинству. Какая средняя заработная плата сотрудников вашего Центра?

В зависимости от звания, должности и выработки – 25-30 тысяч рублей.

Эта служба и опасна и трудна…

Tagilcity.ru: Есть ли у служебных псов свои специализации?

Каждая собака имеет свой профиль работы, и дрессируется по определенному типу в зависимости от этого профиля. Так, ОРП – собаки общеразыскного профиля. Находят конечную точку розыска. Вторая категория – это псы, работающие со взрывчаткой. Эти собаки научены на поиск взрывных устройств. Они должны быть очень спокойными. Распознав взрывное устройство по запаху, собака садится рядом с ним и ждет дальнейших указаний. Нельзя лаять, чтобы не произошла детонация. Третий профиль деятельности – поиск наркотических веществ. Для дрессировки используются макеты наркотиков с аналогичными запахами. Эти собаки научены искать все виды наркотиков. Найдя их, собака начинает подавать сигнал – лаять и скрести место, где обнаружила запах.

На фото слева - инспектор Центра кинологической службы Нижнего Тагила лейтенант Андрей Новоселов. Посередине - кинолог Елена Клычева с собакой Яной. Справа - вольер для выгула и пес в нем.

Tagilcity.ru: Часто ли проводятся официальные смотры, конкурсы и награждения для кинологов и собак?

21 июня в День кинолога в Екатеринбурге завершились областные соревнования по профмастерству. В каждой дисциплине выбираются лучшие пары кинолог-собака. Так, в общий курс входит проверка послушания, дисциплины, «Полоса препятствий»: барьеры, лестница, разводной мост. Кинолог вместе с собакой преодолевает всю полосу препятствий, поэтому ему также необходимо иметь определенную физическую подготовку для успешного выступления. Далее собаки выполняют специализированные задания в зависимости от профиля своей работы.

Tagilcity.ru: Присваиваются ли какие-нибудь звания служебным собачкам?

Нет, конечно, собакам звания не присваиваются. Ни медалей, ни орденов. Лучшая награда для них – это похвала хозяина. Угощение чем-нибудь вкусненьким. («Колбасой» – говорят кинологи, стоящие рядом.) Бывают и наказания: резкий рывок поводка, чтобы собака знала, что сделала что-то не так. Собак у нас в Центре не бьют. Эмоциональных наказаний (обид и игнорирования собаки в течение некоторого времени) у нас тоже не используют.

Вопрос от пользователя: Любую ли собаку можно обучить розыску?

У некоторых пород есть предрасположенность к дрессировке и службе.Например, немецкие овчарки наиболее покладистые и сообразительные. Внашем Центре служат только овчарки. Работать можно и с ротвейлерами, нозимой они очень плохо переносят холода, потому что гладкошерстные.

Tagilcity.ru: Есть ли среди ваших собак передовики производства: те, кто служат и раскрывают преступления лучше всех?

Конечно. Например, среди кобелей Дред, среди сук – Женька.

Tagilcity.ru: Какая судьба ждет собаку после ухода на пенсию? Что обычно с ними происходит? Может ли кинолог, привыкший к собаке за годы службы, забрать ее к себе?

Как правило, все наши собаки живут в семьях кинолога как на службе, так и после нее. Очень мало собак живут в самом центре. Ну и, конечно, после ухода со службы собаки продолжают жить у кинологов, потому что за десять лет сотрудник и пес очень привыкают друг другу. Собак не усыпляют.

Tagilcity.ru: Говорят, с возрастом нюх собаки притупляется. Это правда?

Нет. У нас есть собаки, которые служат и по 12, и по 13 лет. Разве что, с возрастом они учатся хитрить, халтурить, имитировать след. И если кинолог не пресекает ее хитрость, то собака в дальнейшем продолжает имитировать, и перестроить это бывает очень сложно.

Как воспитывают и дрессируют служебных собак

Ирина: Как происходят тренировки, напарник собаки сам ее тренирует или этим занимаются другие люди, а потом уже передают собак на службу?

Основные тренировки проводят сами кинологи. Но я как инспектор также занимаюсь дрессировкой и обучением собак. Я смотрю, как сотрудник отрабатывает команды, корректирую в случае неправильного выполнения. Помогаю кинологам устранять ошибки в работе и неправильное поведение собаки.

Ирина: С какого возраста лучше всего начинать тренировать собаку, и где вы берете щенков?

Тренировки начинаются с полугода. Щенки, в основном, покупаются вЕкатеринбурге в Центре кинологической службы. Также кинологи частопокупают собак за свои деньги. Например, одна наша сотрудница привезласебе щенка из Германии. Ей он обошелся, в пересчете на рубли, в 35тысяч.

Tagilcity.ru: Зависит ли качество работы от качества выведенной породы?

Да, но важную роль играют также воспитание и дрессировка.

Tagilcity.ru: Чем кормят служебных собачек?

Нам из Екатеринбурга поставляют очень хороший и дорогой сухой корм. Мы разводим его в теплой воде и подаем в вольер собакам. Кстати, кормежкой псов занимается волонтер на бесплатной основе.

Tagilcity.ru: Гуляют ли собаки по территории Центра?

У нас даже есть табличка – «Место собаки – в вольере». Для выгула используются более просторные вольеры. На работе должна быть дисциплина. Кинологи могут гулять с собаками после службы за территорией Центра.

Влияние гендерного признака кинологов и их собак на работу

Вопрос от пользователя: Интересно, а с собаками работают только мужчины или женщины тоже?

Основная масса наших сотрудников, примерно 70 процентов, – женщины.

Вопрос от пользователя: Каков штат кинологов и самих собак в Нижнем Тагиле?

Сейчас у нас работают 30 кинологов и столько же собак.

И те, и те хорошо служат. Допустим, суками лучше работают по взрывчатке инаркотическим веществам, а кобели – по следовой обстановке. И этомуесть объективные причины: сука с течкой, выезжающая на объект работыможет поставить под угрозу всю операцию. Когда она идет по следу, другиесобаки со всей окрестности чуют ее «интересное положение» и бегут позапаху за ней. Получается, такая собака ведет за собой целую сворудворняг и других собак. Да и на территории Центра она привлекаетвнимание кобелей. В Нижнем Тагиле примерно поровну кобелей и сукпроходят службу в МВД.

Tagilcity.ru: Стерилизуют ли служебных собак?

Нет, рабочих собак не стерилизуют, но и не сводят. Ведь если собака будет случаться, она выпадет из строя на некоторое время, не сможет вести службу.

Разные вопросы о делах собачьих

Tagilcity.ru: Кто проводит дрессировку собак для инвалидов?

Этим занимаются совершенно другие службы, Нижнетагильский центр кинологической службы к этому никакого отношения не имеет. Мы занимаемся только дрессировкой собак для раскрытия преступлений.

Tagilcity.ru: Как бы вы поступали с бродячими собаками? Отлов, стерилизация, отстрел?

Не могу сказать. Я работал в группе быстрого реагирования, и нам случалось выстреливать в собаку снотворным, а потом отвозить на стерилизацию. Я знаю, что сейчас, даже если животных и отстреливают, то это происходит только по звонку и жалобам жителей. Просто так никто не ездит и не отстреливает.

Дарья: Помогают ли кинологи Тагила как-то приюту для животных?

Нет, к сожалению, такую деятельность мы не ведем. Кинологи настолько загружены своей работой, что просто некогда. В свободное от службы время мы стараемся облагородить территорию Центра, ремонтируем своими силами постройки, очищаем территорию вдоль забора, чтобы защитить ее от пожара, садим цветы.