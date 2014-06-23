Как правильно применять фасадную плитку?

После того, как закончилось строительство домов из бруса на Вашем земельном участке, настоятельно рекомендуем подумать над тем, что именно нужно сделать для изменения внешнего вида и защиты своих стен. Дело в том, что опытные специалисты настолько упорно трудятся в строительной сфере, что на сегодняшний день выделяется большое количество самых разнообразных способов защиты от всевозможных опасностей. Поэтому в данной статье мы советуем обратить внимание на такой распространенный метод, как проведение отделочных работ с помощью фасадной плитки на цементнопесчаной основе. Оказывается, основной особенностью вышеназванного стройматериала является его великолепная имитация отделки дорогостоящими аналогами. В данном случае мы говорим про мрамор, природный камень и кирпич. В свою очередь, если Вам хочется прикрепить фасадную плитку, то лучше всего сделать это за счет клеевых составов. Кроме того, неотъемлемым условием всех проводимых работ является обязательное применение обрешетки в момент, когда будут устанавливаться деревянные стены при постройке Вашего дома или бани из бруса. Таким образом, можно надеяться на то, что динамические и статические нагрузки будут Вам не страшны.