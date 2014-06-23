Команда «Армада» посетила стенд «УВЗ» на выставке во Франции (ФОТО)

Двукратный паралимпийский чемпион мира по велоспорту на треке Алексей Обыденнов вместе с тренером ознакомились с экспозицией корпорации и приняли участие в фотосессии. По словам спортсменов, УВЗ достойно представил свои разработки участникам и посетителям выставки.