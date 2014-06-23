Команда «Армада» посетила стенд «УВЗ» на выставке во Франции (ФОТО)
23 июня 2014, 10:40Общество
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Международная военная выставка Eurosatory-2014 проходила во Франции с 16 по 20 июня. Члены велокоманды «Армада» также посетили стенд корпорации на выставке Eurosatory-2014, ведь именно УВЗ - генеральный спонсор команды.
Двукратный паралимпийский чемпион мира по велоспорту на треке Алексей Обыденнов вместе с тренером ознакомились с экспозицией корпорации и приняли участие в фотосессии. По словам спортсменов, УВЗ достойно представил свои разработки участникам и посетителям выставки.
Алексей Обыденнов участвует в очередном этапе международных соревнований по шоссейным гонкам, который проходит во Франции. На данный момент Алексей находится в числе лидеров, и корпорация верит в его победу.
Фотографии предоставлены пресс-службой УВЗ
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