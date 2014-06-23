Особенности работы охранником в Екатеринбурге
Екатеринбург является крупным и динамично развивающимся российским городом, в котором высоко ценится труд рабочего персонала.
Просмотрев объявления с вакансиями для охранников, можно прийти к выводу, что данная профессия стабильно оплачивается. На протяжении последних 6 месяцев не было существенных изменений в зарплате охранника, она оставалась в пределах 21-22 тысяч рублей.
Требования к работе охранником
Чтобы стать охранником необходимо соответствовать выдвигаемым требованиям. В зависимости от строгости работодателя и уровня организации, в которой вы хотите работать, требования могут ужесточаться. Однако есть общие критерии отбора охранников:
- хорошая физическая форма;
- опыт в армейской службе;
- владение базовыми знаниями об оружии;
- внимательность;
- пунктуальность.
Для того чтобы претендовать на более высокие должности в сегменте охраны и обеспечения безопасности, можно пройти специальные курсы. Для этого можно обратиться в государственную службу занятости, в которой дадут направление в учебное заведение, с которым у них заключен договор. Кроме обучения, для трудоустройства необходимо пройти полный медосмотр с получением справки образца 046-1. В ней должно быть указано ваше состояние психического и физического здоровья, а также заключение специалистов об отсутствии хронических заболеваний, которые могут стать помехой работе. Успешное окончание обучения на должность охранника должно быть освидетельствовано документом, в котором будет указан разряд (6 – для охранников с разрешением на ношение оружия, 4 – без разрешения). Данное право нужно будет продлять каждые 4 года.
Перспективы охранника в Екатеринбурге
После успешного прохождения обучения, охраннику будет выдано свидетельство, которое необходимо предоставить в районное отделение полиции. Примерно через месяц, когда сотрудники оформят на вас личное дело, можно будет заказать удостоверение частного охранника. Имея этот документ, можно претендовать на более высокие должности для работы с персональными клиентами, а также в престижных организациях. Устраиваясь частным охранником, есть перспектива дальнейшего развития карьеры, ведь можно всегда стать руководителей бригады охранников, или заняться открытием собственного предприятия по предоставлению услуг личных телохранителей и охранников.