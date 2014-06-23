Особенности работы охранником в Екатеринбурге

Просмотрев объявления с вакансиями для охранников, можно прийти к выводу, что данная профессия стабильно оплачивается. На протяжении последних 6 месяцев не было существенных изменений в зарплате охранника, она оставалась в пределах 21-22 тысяч рублей.

Требования к работе охранником

Чтобы стать охранником необходимо соответствовать выдвигаемым требованиям. В зависимости от строгости работодателя и уровня организации, в которой вы хотите работать, требования могут ужесточаться. Однако есть общие критерии отбора охранников:

хорошая физическая форма;

опыт в армейской службе;

владение базовыми знаниями об оружии;

внимательность;

пунктуальность.

Для того чтобы претендовать на более высокие должности в сегменте охраны и обеспечения безопасности, можно пройти специальные курсы. Для этого можно обратиться в государственную службу занятости, в которой дадут направление в учебное заведение, с которым у них заключен договор. Кроме обучения, для трудоустройства необходимо пройти полный медосмотр с получением справки образца 046-1. В ней должно быть указано ваше состояние психического и физического здоровья, а также заключение специалистов об отсутствии хронических заболеваний, которые могут стать помехой работе. Успешное окончание обучения на должность охранника должно быть освидетельствовано документом, в котором будет указан разряд (6 – для охранников с разрешением на ношение оружия, 4 – без разрешения). Данное право нужно будет продлять каждые 4 года.

Перспективы охранника в Екатеринбурге