Выпускаются также спортивные и детские квадроциклы. Чтобы увеличить функциональность машин, производители предлагают покупателям разнообразные дополнительные аксессуары.

Одним из них является снегоотвал. Посетив портал www.grizzly.ru, можно увидеть разнообразные варианты данного аксессуара от различных производителей. Выбор настолько велик, что простому смертному довольно тяжело разобраться с покупкой отвала. Постараемся разобраться в данном вопросе, проведя небольшой анализ представленных на рынке вариантов аксессуара.

На российском рынке имеются снегоотвалы производства:

Китая;

США

России.

Снегоотвалы китайского производства

Стоят аксессуары китайских производителей в диапазоне 11-17 тыс. рублей. Ширина лопаты отвала составляет 125 см, а её толщина – 2 миллиметра. Доступные по цене отвалы, не могут похвастаться качеством и техническими характеристиками.

Плюс китайского аксессуара – доступность. Минусы:

Невысокое качество покраски;

Небольшая ширина лопаты;

Крепление ковша к раме одноточечное;

Защита от наезда на препятствие или отсутствует, или присутствует со слабыми пружинами.

Примитивные китайские отвалы выполнены из тонкой стали, поэтому их цена невысокая. Но покрыть потребности многих потребителей они не в состоянии.

Снегоотвалы американского производства WARN

Высококачественные отвалы выпускает американская компания Warn. Качество изделия полностью оправдывает высокую цену (общая цена - примерно 32.000 рублей) на него.

Плюсами американского отвала считаются:

Прекрасная покраска;

Продуманная конструкция;

Высокое качество изделия;

Большая ширина лопаты;

Защита от наезда на препятствие;

8-миллиметровый нож;

Быстросъемное крепление к ATV;

Регулировка зазора, остающегося между очищаемой поверхностью и лопатой.

Минус один: высокая стоимость.

Снегоотвалы российского производства

Аналогами Warn являются российские изделия производства Atvstar. Они стоят вдвое дешевле американских снегоотвалов. Один человек за 7 минут способен монтировать снегоотвал на квадроцикл. Поворотный механизм лопаты имеет 7 регулировок, а толщина металла составляет 2-3 мм. Имеется механизм защиты от наезда на препятствие.