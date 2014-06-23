В честь Дня молодежи тагильчане устраивают «Зеленый Weekend»
Уже в эти выходные во всей России отмечается День молодежи, праздник любимый многими. В честь этого события группа тагильчан задумала позвать всех небезразличных жителей города на субботник.
28 июня всех тех, кто молод душой и телом приглашают принять участие в «Зеленом уикэнде».
Мероприятие состоится в 11:00 в прекрасном уголке природы, находящемся в черте города, а именно в сосновом бору расположенном на берегу Муринского пруда на ГГМ (недалеко от гипермаркета «Лента»).
Организаторы сетуют на то, что отдыхающие вынуждены устраивать чудесные пикники между кучами мусора, который некогда был оставлен недобросовестными горожанами. Планируется сбор годами накопившегося мусора и размещение предупреждающих табличек. Инвентарь для уборки, говорят организаторы, приветствуется: перчатки, мешки, лопаты, носилки, тачки и т.д. Все подробности в группе события «Молодежный субботник».
Главная проблема для большинсва людей, желающих поучавствовать в этом событии - раннее время проведения, ведь далеко не каждый может заставить себя встать в выходной день пораньше, а многим такая проблема знакома и в будние дни. Если стандартные способы раннего подъема не помогают, Run Clock - будильник с доставкой - сможет помочь. В отличие от обычных часов или мобильника, он не стоит на месте, безропотно ожидая отключения, а начинает кататься по квартире, так что встать всё равно придется. Главное - не разбить его со злости , хотя такая опасность существует в жизни любого уважающего себя будильника.
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