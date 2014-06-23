В честь Дня молодежи тагильчане устраивают «Зеленый Weekend»

Главная проблема для большинсва людей, желающих поучавствовать в этом событии - раннее время проведения, ведь далеко не каждый может заставить себя встать в выходной день пораньше, а многим такая проблема знакома и в будние дни. Если стандартные способы раннего подъема не помогают, Run Clock - будильник с доставкой - сможет помочь. В отличие от обычных часов или мобильника, он не стоит на месте, безропотно ожидая отключения, а начинает кататься по квартире, так что встать всё равно придется. Главное - не разбить его со злости , хотя такая опасность существует в жизни любого уважающего себя будильника.