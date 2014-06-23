В Нижнем Тагиле открыт сбор помощи беженцам Украины

Как оказалось, пункт приема гуманитарной помощи действительно существует. Сейчас речь идет о посылках в Ростовскую область. Адрес пункта – город Нижний Тагил, проспект Ленина, 27, Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж».

Вообще принимаются все виды гуманитарной помощи, но есть список первоочередных вещей:

Не скоропортящиеся продукты питания (консервы, злаки);

Сухое детское питание;

Подгузники и средства детской гигиены (присыпки).

Кроме того, в группе «Российского красного креста» в Нижнем Тагиле размещен список медикаментов, которые также понадобятся людям. Организаторы призывают фирмы, компании и предприятия Нижнего Тагила поучаствовать в сборе необходимых лекарств.