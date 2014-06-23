В Нижнем Тагиле открыт сбор помощи беженцам Украины
23 июня 2014, 11:15Общество
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Накануне в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Станислав, поинтересовавшийся, собирают ли в Нижнем Тагиле необходимые вещи для украинских беженцев – жителей страны, оказавшихся в крайне тяжелом положении.
Как оказалось, пункт приема гуманитарной помощи действительно существует. Сейчас речь идет о посылках в Ростовскую область. Адрес пункта – город Нижний Тагил, проспект Ленина, 27, Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж».
Вообще принимаются все виды гуманитарной помощи, но есть список первоочередных вещей:
- Не скоропортящиеся продукты питания (консервы, злаки);
- Сухое детское питание;
- Подгузники и средства детской гигиены (присыпки).
Кроме того, в группе «Российского красного креста» в Нижнем Тагиле размещен список медикаментов, которые также понадобятся людям. Организаторы призывают фирмы, компании и предприятия Нижнего Тагила поучаствовать в сборе необходимых лекарств.
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