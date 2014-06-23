В Нижнем Тагиле состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби

Митинг начался в 10.00 по местному времени.

В эти часы 73 года назад, – сказал, обращаясь к собравшимся, Глава города Сергей Носов, – уже шли бои наших пограничников, передовых частей с фашистскими войсками. В это же самое время весь народ уже поднимался на борьбу с захватчиками.

Нижний Тагил внес большой вклад в Победу, отметил мэр. Жители города сделали все для нее на фронте и в тылу, на своих заводах. В 1941-м Нижний Тагил принял более 40 эвакуированных предприятий и организаций, 260 тысяч рабочих. В большинстве своем это были беженцы с Украины.

В наши дни на границе вновь тревожно, и снова жители соседней страны ищут спасения на территории России. В связи с этим важно сохранять память о прошедшей войне, уважение к тем, кто добывал Победу на фронте с оружием в руках и ковал ее в тылу, любить свою Родину и гордиться ею, подчеркнул Глава.

На митинге выступили заместитель председателя городской Думы Леонид Мартюшев, председатель городского совета ветеранов Петр Чашников, настоятель храма Александра Невского отец Геннадий. Руководитель военно-патриотического объединения «Соболь» Александра Ванюкова передала родным солдата Великой Отечественной Николая Васильевича Смирнова, погибшего в немецком плену, документы, позволяющие установить его фронтовую судьбу.

Большую поддержку, отметил в своем выступлении директор Регионального центра патриотического воспитания Герой России Игорь Родобольский, поисковикам оказывает председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин. Он вручил депутату медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».