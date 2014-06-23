Власти планируют выдать каждому учителю в России по отечественному планшету

При этом Никифоров отметил важность сокращения в этих устройствах доли импортных комплектующих и программного обеспечения.

Министр добавил, что в России реализуется самый масштабный в мире проект по прокладке волоконно-оптических линий в малые населенные пункты.

Россия богата своими регионами: у нас невероятное количество маленьких сел, в которых тоже есть школы, тоже есть дети, тоже есть учителя. Все должны иметь равный доступ к информации, к современным знаниям подчеркнул Никифоров.