Власти планируют выдать каждому учителю в России по отечественному планшету
23 июня 2014, 13:45ОбществоCorey
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минкомсвязи и Минобрнауки рассматривают вариант обеспечения всех российских учителей планшетами или ноутбуками российского производства. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на пресс-конференции в Казани в субботу после открытия российского этапа Всемирной олимпиады роботов. По его словам, работа в этом направлении ведется совместно с министром образования Дмитрием Ливановым.
При этом Никифоров отметил важность сокращения в этих устройствах доли импортных комплектующих и программного обеспечения.
Министр добавил, что в России реализуется самый масштабный в мире проект по прокладке волоконно-оптических линий в малые населенные пункты.
Россия богата своими регионами: у нас невероятное количество маленьких сел, в которых тоже есть школы, тоже есть дети, тоже есть учителя. Все должны иметь равный доступ к информации, к современным знаниям подчеркнул Никифоров.
По его словам, в ближайшие 3-5 лет будет проложено 200 тыс. км волоконно-оптических линий связи, а интернет будет доведен до 97% населения России.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей