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Власти планируют выдать каждому учителю в России по отечественному планшету
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Власти планируют выдать каждому учителю в России по отечественному планшету

23 июня 2014, 13:45ОбществоCorey
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