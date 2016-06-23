157 избирательных участков встретят тагильчан с началом выборов

В настоящий момент в Нижнем Тагиле создано 155 избирательных участков. На каждый район города их будет приходиться примерно одинаковое количество. Так, в Ленинском районе их будет 54, а в Тагилстроевском — 56. Меньше всего участков достанется Дзержинскому району — там избиратели смогут проголосовать в 47 местах. Восемь от общего количества участков организовано в сельских населенных пунктах. Ещё два создадут специально для голосования в следственном изоляторе и ЦГБ №4. Они появятся за 30 дней до начала выборов.