157 избирательных участков встретят тагильчан с началом выборов
В Нижнем Тагиле началась подготовка к выборам депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Свердловской области. Для их проведения в городе будут подготовлены 157 избирательных участков.
В настоящий момент в Нижнем Тагиле создано 155 избирательных участков. На каждый район города их будет приходиться примерно одинаковое количество. Так, в Ленинском районе их будет 54, а в Тагилстроевском — 56. Меньше всего участков достанется Дзержинскому району — там избиратели смогут проголосовать в 47 местах. Восемь от общего количества участков организовано в сельских населенных пунктах. Ещё два создадут специально для голосования в следственном изоляторе и ЦГБ №4. Они появятся за 30 дней до начала выборов.
Электронных урн в этот раз станет почти вдвое больше, чем на прошлом голосовании. Для обработки результатов будут использоваться от 100 до 120 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Сейчас проводится обучение персонала избирательных комиссий, и сверяются базы избирателей.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru