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Бывший начальник ГИБДД Верхней Пышмы и его подчинённые осуждены за преступный сговор с мошенническими целями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывший начальник ГИБДД Верхней Пышмы и его подчинённые осуждены за преступный сговор с мошенническими целями

23 июня 2016, 18:15ОбществоПавел Щербина
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