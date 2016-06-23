Бывший начальник ГИБДД Верхней Пышмы и его подчинённые осуждены за преступный сговор с мошенническими целями

Суд установил, что весной прошлого года начальник ГИБДД Верхней Пышмы и двое его подчинённых предприняли попытку обманным путём завладеть автомобилем «АУДИ», стоимость которого составляет около миллиона рублей. Собственника автомобиля полицейские постарались ввести в заблуждение, рассказав, что номера его автомобиля поддельные, что тот подлежит уголовной ответственности.

Ради избавления автовладельца от проблем, сотрудники ГИБДД предложили ему продать автомобиль за 100 000 рублей. Во время сделки теперь уже бывший глава ГИБДД был задержан.

Стороне обвинения в суде удалось доказать ещё один преступный эпизод, в котором принимали участие бывшие пышминские полицейские.

В апреле прошлого года сотрудники ГИБДД Верхней Пышмы Напин и Зарипов рассказали владельцу автомобиля «Ауди А6», будто документы на его автомобиль являются поддельным. За то, чтобы избавить автовладельца от юридических последствий якобы совершённого им преступления, сотрудники ГИБДД потребовали у водителя 25 тысяч рублей. При передаче денежных средств оба были задержаны.

23 июня 2016 года над бывшими полицейскими Верхней Пышмы состоялся суд. Бывший глава ГИБДД города приговорён к трём годам лишения свободы, его подчинённые – Напин и Зарипов - к 3,9 и 3,8 годам заключения в исправительной колонии общего режима, соответственно, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уже в 2016 году со службы был уволен глава ГИБДД Верхней Салды. Он подозревается в краже титана с градообразующего предприятия.