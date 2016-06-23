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Полуголого пенсионера с обочины дороги забрали сотрудники полиции Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полуголого пенсионера с обочины дороги забрали сотрудники полиции Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

23 июня 2016, 14:20ОбществоПавел Щербина
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