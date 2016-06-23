Полуголого пенсионера с обочины дороги забрали сотрудники полиции Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

Поскольку на этом участке утром традиционно большой поток автомобилей, кто-то из неравнодушных автомобилистов сообщил в полицию, рассказали свидетели инцидента. Полицейские забрали пенсионера с обочины примерно в 8:55.

Заметила дедушку, когда проезжала мимо на трамвае. Попыталась с ним поговорить, предложила проводить его с обочины до ближайшей скамейки, он отказался, сказав – «я так привык!». Кто-то из водителей, проезжавших мимо, вызвал полицию. Видимо, дедушка после инсульта или потерялся. На бомжа он не похож, чистый, ухоженный рассказала сотрудница близлежащего колледжа, дожидавшаяся прибытия полиции рядом с пенсионером.

В полиции подтвердили, что забрали пенсионера с обочины дороги. Его личность уже установлена:

Мужчину с обочины дороги забрали сотрудники группы немедленного реагирования отдела полиции №16. Пенсионер в отделении рассказал информацию о себе. Он 1933 г.р., проживает на улице Циолковского. Из отдела полиции его забрала карета скорой помощи. Сейчас он под присмотром медиков рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.