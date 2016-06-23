Полуголого пенсионера с обочины дороги забрали сотрудники полиции Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
Утром 23 июня тагильчане, проезжавшие по ул. Островского мимо остановки «Музей», могли видеть частично раздетого пенсионера, который стоял на обочине дороги, держась рукой за ограждение.
Поскольку на этом участке утром традиционно большой поток автомобилей, кто-то из неравнодушных автомобилистов сообщил в полицию, рассказали свидетели инцидента. Полицейские забрали пенсионера с обочины примерно в 8:55.
Заметила дедушку, когда проезжала мимо на трамвае. Попыталась с ним поговорить, предложила проводить его с обочины до ближайшей скамейки, он отказался, сказав – «я так привык!». Кто-то из водителей, проезжавших мимо, вызвал полицию. Видимо, дедушка после инсульта или потерялся. На бомжа он не похож, чистый, ухоженный рассказала сотрудница близлежащего колледжа, дожидавшаяся прибытия полиции рядом с пенсионером.
В полиции подтвердили, что забрали пенсионера с обочины дороги. Его личность уже установлена:
Мужчину с обочины дороги забрали сотрудники группы немедленного реагирования отдела полиции №16. Пенсионер в отделении рассказал информацию о себе. Он 1933 г.р., проживает на улице Циолковского. Из отдела полиции его забрала карета скорой помощи. Сейчас он под присмотром медиков рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
© Эрик Х., TagilCity.ru