Сеть АЗС «Газпромнефть» удостоена премии в области прав потребителей и качества обслуживания

Cеть автозаправочных станций «Газпромнефть» в третий раз стала лауреатом ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания». В этом году сеть АЗС компании «Газпром нефть» получила награды в двух номинациях: «Розничные услуги» (категория «Автозаправки») и «Выбор потребителей».

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» - ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей, производства товаров и оказания услуг. Она инициирована Фондом «Социальные проекты и программы» во взаимодействии с Роспотребнадзором РФ, Правительством Москвы, Комитетом Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и другими общественными организациями. За всю историю премии, которая в этом году проводится в седьмой раз, в ней приняло участие более 250 российских компаний. Из них только 3 участника премии трижды получали статус лауреата.

«Тот факт, что сеть АЗС «Газпромнефть» в третий раз стала лауреатом премии «Права потребителей», подтверждает высокий уровень работы нашей розничной сети. Мы направляем значительные ресурсы на то, чтобы предоставить клиентам качественное топливо, выгодную программу лояльности, удобный сервис. Получение премии - это убедительное свидетельство того, что мы стабильно следуем трендам рынка, чувствуем потребности автомобилистов и идем в ногу со временем», - отметил директор дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Александр Крылов.