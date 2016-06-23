Теплые полы: вода или электричество?

Некоторые предпочитают использовать печи, радиаторы или калориферы, другие же отдают предпочтение теплым полам. Такие полы – это достаточно удобный способ отопления помещения, позволяющий регулировать температурный режим по своим предпочтениям. Так, например, в холодные осенние вечера можно наслаждаться комфортной температурой, ходить по теплому полу во всем доме.

Также данная система отопления предусматривает снижение температуры, которая считается комфортной для человека. Это удобно для тех людей, кто любит прохладу и свежесть. Теплые полы нагревают с помощью двух теплоносителей. К ним относят электричество и воду. Также такая система отопления позволяет существенно сэкономить на энергозатратах и коммунальных платежах. В качестве примера, можете зайти на сайт компании «Теплотехник» и посмотреть расценки на установку и монтаж теплых полов.

Использование воды

Теплые полы, которые работают на воде, прекрасно заменяют традиционные батареи или другие обогревательные приборы в доме. В основном их применяют в помещениях, площадь которых превышает 50 кв. м. Такие полы не требуют особого внимания и можно спокойно ставить абсолютно любую мебель. Кроме того, допускается использование деревянного покрытия или паркета.

Срок эксплуатации теплых полов достаточно большой. Они могут прослужить без перебоя в течение 50 лет. Для укладки такого пола необходимо произвести правильные расчеты. Для этого из общей площади нужно вычесть размеры стационарных предметов, к которым относят унитаз, ванну, холодильник, плиту и т. п.

Для установки, как водяного, так и электрического пола, необходимо вложить большие денежные затраты, однако они достаточно быстро окупаются. Для монтирования используются трубопроводы небольшого диаметра, циркуляционный насос, клапан и обогревательный котел. Температура носителя тепла внутри данной системы составляет +55 ºC, при этом чаще всего используются трубы из полиэтилена. Они закладываются на пол, а затем заливаются бетонной стяжкой. Однако такая система не может быть использована на втором этаже частного дома, поскольку там невозможно использовать бетонную стяжку.

Современные производители усовершенствовали технологии, благодаря которым можно использовать такую систему на дереве или на полу, где не применяется бетон. Также разрабатываются теплые полы, используемые в небольших помещениях, площадь которых может составлять 12 кв. м. При этом в системе применяется оборудование, имеющее маленькие размеры и мощность. Пол с использованием воды – это достаточно сложная конструкция. Устанавливать его должны мастера, которые предугадают все проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Использование электричества

Теплые электрические полы используются в тех помещениях, где нет газовой магистрали или горячего водоснабжения. Их очень часто монтируют в небольших комнатах, к которым можно отнести кухню, ванную или туалет. Конструкция электрического теплого пола достаточно проста: в системе есть терморегулятор, датчик и кабель. Провода используются только высокого качества, выдерживающие большое напряжение. Нет никаких элементов, которые двигаются или трутся друг об друга, основная часть – это кабель, заключенный в термическую пленку.

Теплые полы на электричестве оснащены регулятором. С его помощью можно настроить температурный режим, который будет создавать комфортные условия для проживающих людей. Чтобы пол работал даже в выключенном состоянии, нужно укладывать его в толстый слой бетона. За день он нагреется, а вечером и ночью будет отдавать полученное тепло.

Монтаж теплого пола осуществляется в несколько этапов. Сначала делается специальное перекрытие, представляющее собой изоляцию с использованием фольги и провода, который подсоединяют к терморегулятору. После этого необходимо все залить бетонной стяжкой. Через месяц такая система отопления будет готова к применению. После того как бетон высохнет, необходимо сверху него приклеить плитку или паркет с помощью специального клея. При монтаже очень важно проследить за тем, чтобы влага не попадала в процессе укладки.

В последнее время очень популярными считаются теплые полы на инфракрасном облучении. Они в некотором роде полезны для человека, не выделяют вредных веществ и действуют только на определенные предметы. Эти полы представляют собой тонкую пленку, выдерживающую достаточно высокие температуры. Такую отопительную систему можно использовать как в квартире, так и на даче. Излучателем тепла при этом является карбоновая паста. Она наносится на медно-серебряные проводники, выдерживающие напряжение до 220 В.

Инфракрасные полы можно использовать с различными напольными покрытиями. Они отлично сочетаются с линолеумом, паркетом, плиткой и другими материалами. Также такие полы излучают отрицательные ионы и могут очищать воздух от неприятных запахов.

В любом случае, с установленным теплым полом можно будет забыть о холодных ногах в зимнее время, о влажности и неравномерной температуре воздуха в любом из помещений.