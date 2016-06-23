УрФУ планирует потратить более полумиллиарда рублей, чтобы войти в сотню лучших мировых ВУЗов
О том, что на развитие университета, один из филиалов которого находится в Нижнем Тагиле, будет выделено 511 миллионов рублей, было рассказано на заседании Наблюдательного совета ВУЗа.
Эти средства будут направлены в том числе на создание новых подразделений ВУЗа - стратегических академических единиц (САЕ).
Планируется, что первыми САЕ станут: САЕ естественных науки и математики, САЕ новых индустрий и САЕ информационных технологий.
Позднее в ВУЗе будут созданы ещё несколько САЕ. В этих академических единицах планируется сосредоточить лучшие образовательные программы и лучшие университетские кадры, сообщает E1.ru, ссылаясь на слова представителей университета.
Конечной целью этих преобразований должно стать попадание УрФУ к 2020 году в сотню лидеров мирового высшего образования, согласно программе реализуемого Министерством образования проекта 5-100.
Ранее российские студенты уже оценили российское образование, как не уступающие качеством заграничному.
© Эрик Х., TagilCity.ru