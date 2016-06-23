УрФУ планирует потратить более полумиллиарда рублей, чтобы войти в сотню лучших мировых ВУЗов

Эти средства будут направлены в том числе на создание новых подразделений ВУЗа - стратегических академических единиц (САЕ).

Планируется, что первыми САЕ станут: САЕ естественных науки и математики, САЕ новых индустрий и САЕ информационных технологий.

Позднее в ВУЗе будут созданы ещё несколько САЕ. В этих академических единицах планируется сосредоточить лучшие образовательные программы и лучшие университетские кадры, сообщает E1.ru, ссылаясь на слова представителей университета.

Конечной целью этих преобразований должно стать попадание УрФУ к 2020 году в сотню лидеров мирового высшего образования, согласно программе реализуемого Министерством образования проекта 5-100.

Ранее российские студенты уже оценили российское образование, как не уступающие качеством заграничному.