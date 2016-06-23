В Норде пройдёт грандиозная ночная распродажа бытовой техники и электроники

Больше не надо ждать мифических акций магазинов. Только настоящие скидки! Технику, о которой давно мечтали, можно будет купить по невероятно выгодным ценам. Всего на несколько часов цены в магазинах «НОРД» будут реально снижены. Вы сможете приобрести гораздо больше, чем планировали.

В акции участвует весь товар, представленный в магазинах «НОРД»: новинки и популярные модели от мировых производителей бытовой техники и электроники.

Так, например, на ночной распродаже в «НОРДе» вы сможете приобрести холодильник Indesit SB 167, высотой 167 см., всего за 13 990 руб.

LED-телевизор LG 32 LF510U, диагональю 81 см, идеально подойдет для спальни и гостиной. В период акции его стоимость – 16 990 руб.

Водонагреватель Polaris P50Vr, с объемом бака 50 литров, обеспечит вам привычный комфорт летом, как в городе, так и на даче. Приходите на Ночь распродаж в «НОРД» и забирайте его всего за 4 990 руб.

Эти и другие товары ждут вас в «НОРДе» 23 и 24 июня в течение нескольких часов по самым выгодным ценам.

А для тех, кто не хочет покидать свой уютный дом, ночная распродажа будет действовать на сайте интернет-магазина nord24.ru.

Обращаем ваше внимание на то, что количество товара ограничено, поэтому советуем приходить заранее.

Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать, позвонив по бесплатному телефону 8-800-2000-787 или на сайте интернет-магазина nord24.ru.

НОРД

г. Нижний Тагил:

ул. Металлургов, 20 ТЦ «Кировский»

ул. Ленина, 73