Чиновники запретили жителям Нижнего Тагила сажать цветы в автомобильных шинах около дома (ФОТО)
За попытку украсить околодомовую территорию шинами с высаженными в них цветами тагильчан будут штрафовать.
Жители Нижнего Тагила по улице Коммуны получили от администрации Ленинского района письма с постановлением о запрете высаживать цветы в автошины около дома, сообщает РИА URA.RU.
Раз администрация и УК не могут украсить околодомовую территорию, то жители сами пытаются навести в своем дворе красоту за счет подручных и доступных средств. А их за это обещают штрафовать.
Горожане возмущены, делятся своими эмоциями в соцсетях Валентина Романова пишет:
Колеса покрашены, трава выкошена. На травке играют ребятки, так как игровых площадок отдельно стоящих нет. Частный сектор, машин по улице почти нет. А недавно принесли постановление, где хотят меня за это преступление наказать.
Елизавета Харлова тоже возмущается:
Я в шоке, что за облагораживание домов могут поругать.
Горожане поддержали женщину. К тому же, текст без подписи и печати, написан с грамматическими ошибками. Жители заподозрили, что документ поддельный.
Фото: URA.RU
Яна Поддубная тоже не поверила в такое постановление:
Написано с ошибками, без печати — очень похоже на развод.
В администрации Ленинского района заявили, что, скорее всего, документ верный:
Ну и что, что без печати? Все правильно — колеса надо убрать.
Официальный комментарий ответственного за облагораживание территорий района Антона Тимофеева получить не удалось: на телефонный звонок никто не ответил.
© TagilCity.ru