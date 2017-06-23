Чиновники запретили жителям Нижнего Тагила сажать цветы в автомобильных шинах около дома (ФОТО)

Жители Нижнего Тагила по улице Коммуны получили от администрации Ленинского района письма с постановлением о запрете высаживать цветы в автошины около дома, сообщает РИА URA.RU.

Раз администрация и УК не могут украсить околодомовую территорию, то жители сами пытаются навести в своем дворе красоту за счет подручных и доступных средств. А их за это обещают штрафовать.

Горожане возмущены, делятся своими эмоциями в соцсетях Валентина Романова пишет:

Колеса покрашены, трава выкошена. На травке играют ребятки, так как игровых площадок отдельно стоящих нет. Частный сектор, машин по улице почти нет. А недавно принесли постановление, где хотят меня за это преступление наказать.

Елизавета Харлова тоже возмущается:

Я в шоке, что за облагораживание домов могут поругать.

Горожане поддержали женщину. К тому же, текст без подписи и печати, написан с грамматическими ошибками. Жители заподозрили, что документ поддельный.

Фото: URA.RU

Яна Поддубная тоже не поверила в такое постановление:

Написано с ошибками, без печати — очень похоже на развод.

В администрации Ленинского района заявили, что, скорее всего, документ верный:

Ну и что, что без печати? Все правильно — колеса надо убрать.

Официальный комментарий ответственного за облагораживание территорий района Антона Тимофеева получить не удалось: на телефонный звонок никто не ответил.