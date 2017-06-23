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Митинг памяти погибших сельчан прошел в Николо-Павловском: в нем приняли участие полицейские и школьники (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Митинг памяти погибших сельчан прошел в Николо-Павловском: в нем приняли участие полицейские и школьники (ФОТО)

23 июня 2017, 17:20Общество
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