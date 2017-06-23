Митинг памяти погибших сельчан прошел в Николо-Павловском: в нем приняли участие полицейские и школьники (ФОТО)

В село Николо-Павловское на митинг памяти погибших в годы Великой Отечественной войны сельчан приехали полицейские 21-го отделения полиции Нижнего Тагила. К траурной процессии присоединились инспекторы ПДН.

Участниками мероприятия стали также школьники и педагоги. В митинге участвовали и воспитанники спецшколы №124 из Екатеринбурга. Во время летних каникул они приехали на отдых в оздоровительный лагерь «Леневский». Их шефами являются полицейские отделения полиции №21.

Дети прочитали трогательные стихи о человеческом подвиге русских людей во время войны. Их слушали ветераны ВОВ, присутствующие на митинге.

Василий Рассадников, обращаясь к присутствующим, призвал вспомнить в этот день своих родных, отдавших жизнь, защищая Родину, а также тех, кто для победы работал в тылу.

Ансамбль «Подруженька» выступил перед участниками мероприятия с лирической песней.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

Закончился митинг возложением цветов, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».