Пожилой тагильчанин из Горбуново разыскивается шестые сутки

В полицию обратился сын пропавшего садовода. Он рассказал, что привёз отца в дом, а сам ушел в магазин, отлучившись минут на 20.

Дедушке 76 лет, у него был инсульт, поэтому он плохо говорит и имеет проблемы с памятью, сообщили в пресс-службе МВД.

Рост пропавшего без вести - 172 см. Он был одет в желто-коричневую куртку, черные штаны и черные туфли, а также в розовую рубаху. При себе у него была связка ключей от квартиры.

Сейчас поисками пенсионера заняты сотрудники полиции, а также волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Любую информацию просят сообщать по телефонам: (3435) 97-60-32 - дежурная часть, 97-64-78 - группа розыска, или по телефону 02.