Пожилой тагильчанин из Горбуново разыскивается шестые сутки
23 июня 2017, 07:15Общество
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В Нижнем Тагиле пропал пенсионер Попов Григорий Федорович. Пожилой мужчина ушел из дома по улице Лесная в саду «Леба-2» в посёлке Горбуново еще 17 июня. До сих пор его местоположение не известно.
Сюжеты: Нижний Тагил
В полицию обратился сын пропавшего садовода. Он рассказал, что привёз отца в дом, а сам ушел в магазин, отлучившись минут на 20.
Дедушке 76 лет, у него был инсульт, поэтому он плохо говорит и имеет проблемы с памятью, сообщили в пресс-службе МВД.
Рост пропавшего без вести - 172 см. Он был одет в желто-коричневую куртку, черные штаны и черные туфли, а также в розовую рубаху. При себе у него была связка ключей от квартиры.
Сейчас поисками пенсионера заняты сотрудники полиции, а также волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Любую информацию просят сообщать по телефонам: (3435) 97-60-32 - дежурная часть, 97-64-78 - группа розыска, или по телефону 02.
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