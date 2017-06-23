Российские граждане не довольны качеством и доступностью соцобслуживания в стране
Проведенный среди населения России опрос показал, что не довольных соцобслуживанием в стране больше, чем тех, кого все устраивает в этой сфере.
Счетная палата провела опрос среди россиян на тему качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения, в котором приняли участие 3 000 человек из 74 регионов Российской Федерации.
Результаты показали, что 49% опрошенных считают соцобслуживание недоступной услугой, 48% - не устраивает качество оказания услуг. 23,1% респондента категорически не устраивает соцобслуживание, которое им предоставляется.
Также не устраивает информантов доступность данной услуги: Таких недовольных граждан среди опрошенных – 49,6%. 40% респондентов довольны соцобслуживанием, сообщает газета «Известия».
В более трети регионов, где проводились опросы, негативные оценки преобладают над положительными отзывами. 60% опрошенных высказали предложения по улучшению доступности соцобслуживания, выразив свои желания – упростить процедуру оформления документов, ужесточить отбор социальных работников, открыть новые центры соцобслуживания.
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