Российские граждане не довольны качеством и доступностью соцобслуживания в стране

Счетная палата провела опрос среди россиян на тему качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения, в котором приняли участие 3 000 человек из 74 регионов Российской Федерации.

Результаты показали, что 49% опрошенных считают соцобслуживание недоступной услугой, 48% - не устраивает качество оказания услуг. 23,1% респондента категорически не устраивает соцобслуживание, которое им предоставляется.

Также не устраивает информантов доступность данной услуги: Таких недовольных граждан среди опрошенных – 49,6%. 40% респондентов довольны соцобслуживанием, сообщает газета «Известия».

В более трети регионов, где проводились опросы, негативные оценки преобладают над положительными отзывами. 60% опрошенных высказали предложения по улучшению доступности соцобслуживания, выразив свои желания – упростить процедуру оформления документов, ужесточить отбор социальных работников, открыть новые центры соцобслуживания.