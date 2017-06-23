Семья избитого медика из Нижнего Тагила расскажет о произошедшем журналистам «Первого канала»
23 июня 2017, 10:55Общество
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Новость об избиении молодого хирурга в Нижнем Тагиле прямо во время приема в детской поликлинике покажут «Первому каналу».
Сюжеты: Нижний Тагил
23 июня в Нижний Тагил из Москвы приехала съемочная группа федерального телеканала. Журналисты пообщаются со сторонами произошедшего 20 июня конфликта.
Напомним, 35-летний хирург был избит, по предварительным данным, 35-летним отцом мальчика с особенностью внешности. Сейчас агрессор уже установлен и находится под подпиской о невыезде. Пострадавший врач накануне был прооперирован в одной из больниц Нижнего Тагила и находится на реабилитации. Полиция проводит расследование, также ведется доследственная проверка.
Фото: 1 канал
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