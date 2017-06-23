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Семья избитого медика из Нижнего Тагила расскажет о произошедшем журналистам «Первого канала»
Сюжеты:
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Семья избитого медика из Нижнего Тагила расскажет о произошедшем журналистам «Первого канала»

23 июня 2017, 10:55Общество
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