Тагильчане почтили минутой молчания и залпами из боевого оружия память погибших в Великой Отечественной войне (ФОТО)

22 июня – скорбная дата в истории нашей страны. 70 тысяч тагильчан ушли на фронт, больше 25 тысяч не вернулись с полей сражений. 254 сотрудника милиции Нижнего Тагила защищали нашу Родину на фронтах Великой Отечественной. Имена тех, кто погиб, высечены на пилонах этого обелиска. Вечная память всем тем, кто отдал свою жизнь ради победы!