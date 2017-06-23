Турагентство оставило жителей Первоуральска без денег и летнего отдыха

Уже несколько человек из Первоуральска написали заявление в полицию на турфирму, которая взяла деньги на оформление путевок и загранпаспортов и исчезла.

Вот уже несколько дней они не берут трубку пояснила одна из пострадавших.

Как пишет Rupolit, рекламу турфирмы активно показывали по местному телевидению, и она часто встречалась в соцсетях. Большинство людей оплатили сразу всю стоимость путевок. На этом настаивали турагенты.