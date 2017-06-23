Турагентство оставило жителей Первоуральска без денег и летнего отдыха
23 июня 2017, 18:35Общество
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Жители Первоуральска, обратившиеся за путевками для летнего отдыха в местную турфирму, оказались без денег и без отдыха.
Уже несколько человек из Первоуральска написали заявление в полицию на турфирму, которая взяла деньги на оформление путевок и загранпаспортов и исчезла.
Вот уже несколько дней они не берут трубку пояснила одна из пострадавших.
Как пишет Rupolit, рекламу турфирмы активно показывали по местному телевидению, и она часто встречалась в соцсетях. Большинство людей оплатили сразу всю стоимость путевок. На этом настаивали турагенты.
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