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Уже в эту субботу более 1000 свердловчан выйдут на старт «Гонки героев»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уже в эту субботу более 1000 свердловчан выйдут на старт «Гонки героев»

23 июня 2017, 09:00Обществоoffice@tagilcity.ru
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