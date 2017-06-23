Уже в эту субботу более 1000 свердловчан выйдут на старт «Гонки героев»

Сейчас на Белой идет завершающая стадия подготовки: формируются препятствия, обустраивается площадка. Трасса получилась не только сложной и интересной, но и очень красивой: участники смогут увидеть живописные природные ландшафты Урала рассказывает региональный представитель Юрий Жилинский.

Препятствия разработаны таким образом, чтобы участники, при прохождении трассы, задействовали все группы мышц. Им предстоит преодолеть тарзанки, трамплины, рукоходы, а финальным испытанием станет семиметровый «Эверест».

Очень большое внимание уделено безопасности: все участники застрахованы, на объекте будут дежурить бригады скорой помощи, организован медпункт, также инструкторы на препятствиях обладают навыками первой помощи отметили организаторы.

Позаботились организаторы и о комфорте: в стоимость билета входят такие сервисы, как камеры хранения, раздевалки и душевые.

Болельщиков и зрителей также ждет увлекательная программа: Большая фан-зона, где расположится масса спортивных и развлекательных локаций: картинг, пейнтбол, кросс-фит площадка, и даже детская зона с батутным городком. Желающие за небольшую плату смогут выйти на трассу, чтобы поболеть за друзей или посмотреть препятствия для подготовки к следующей гонке.

В день мероприятия в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле будет организован трансфер для участников:

В Екатеринбурге бесплатные автобусы отойдут от перрона Южного автовокзала. Курсировать они начнут в 7:30 утра, а последний автобус уйдет в 9:00.

Жители Нижнего Тагила смогут сесть на бесплатные автобусы у Железнодорожного вокзала с 9:00 до 12:00.

Обратно автобусы начнут курсировать с 17:00.

В 2016 году мы проводили мероприятие на территории военного полигона, и гонка имела ярко выраженную военную составляющую. Сейчас это формат спортивного праздника. Это абсолютно новая трасса, новый формат участия: если год назад это был командный старт так называемыми взводами по 10 человек, то сейчас это старт «волнами» по 150 человек. Большая «волна» будет собираться из мини-команд, поэтому теперь для участия совершенно необязательно собирать команду из 10 человек – можно прийти одному, вдвоем, втроем. Таким образом, сила командного духа на «Новой высоте», думаю, будет даже более серьезной, чем в 2016-м отмечает Кирилл Воробьев, PR-менеджер Всероссийской Гонки героев (Москва).