Забор из профнастила - лучшее ограждение для загородного дома

Первое, что приходит на ум, - это постройка забора на загородном участке. И это действительно является одним из оптимальных решений данной проблемы. Единственное, что может понадобиться при сооружении забора, это привлечение со стороны рабочей силы, а также использование специальной строительной техники.

Профнастильный забор выглядит довольно современно и стильно. В то же время он достаточно строгий, поэтому лишнего внимания к вашему дому привлекать не будет. Оттенок можете выбрать любой – ограничений нет. Более того, цвет, какой бы он ни был, не потеряет яркости со временем и не пострадает от различных погодных условий. Срок эксплуатации в среднем составляет от 20 до 30 лет. Иными словами, такой забор является самым подходящим вариантом для ограждения загородного дома.

На заметку: Компания «ТД Кровля и Фасад» в Екатеринбурге выпускает профнастил для заборов из листов оцинкованных сталей и различных размеров, а также предлагает выгодные условия для заказа.

Этапы строительства забора

Выделяют всего 5 основных этапов сооружения забора из профнастила. Прежде всего, это замеры участка, после которых предстоит выбрать материалы и комплектующие. Затем устанавливаются опорные металлические столбы, подходящая глубина которых составляет полтора метра (допускается меньше), а шаг – колеблется между 2,3 - 2,5 м. Если есть необходимость, то столбы можно залить бетоном. После этого этапа следует заняться креплением к опорам поперечных лаг из металла. И, наконец, финальным действием является соединение профлиста определенного размера с лагами и столбами забора, иными словами монтаж самого профнастила.

Согласитесь, что сам выбор идеального для участка забора или ограждения – это дело не из легких. Ещё в самом начале необходимо учитывать климат, а также особенности местности. К последним можно отнести стиль участка и необходимость в хорошей защите. Если заниматься всем этим вам совсем не хочется или возникли какие-то трудности при выборе забора, не стоит отчаиваться. Как правило, в таких случаях обращаются к квалифицированному специалисту, который не только проявит индивидуальный подход к участку, но и поможет найти идеальный вариант, подходящий вам по всем параметрам. Ведь забор – один из главных элементов загородного дома. Без него дом не будет выглядеть законченным, а сама территория возле дома будет непривлекательной и беззащитной. Поэтому именно ограждение или забор поможет вам произвести достойное впечатление о доме.

Что необходимо для сооружения забора?