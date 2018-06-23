Тагильчанин пообещал взорвать дом по улице Первомайской: прошла эвакуация

Люди, проживающие в первом подъезде дома, рассказали, что их новый сосед в течение дня угрожал взорвать дом.



На место были вызваны сотрудники полиции, скорой помощи, а также спасатели. Специалисты взломали дверь, но внутри никого не было. Позже подозреваемый был задержан недалеко от дома. Через некоторое время после эвакуации жильцы вернулись в свои дома.

Соседу меньше 40 лет, в злоупотреблении алкоголем или наркотиками мы его не замечали, кажется, он просто не в себе, -- рассказали местные жители редакции АН «Между строк».