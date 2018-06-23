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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин пообещал взорвать дом по улице Первомайской: прошла эвакуация

23 июня 2018, 09:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле жильцы дома №43 по улице Первомайской днём 22 июня были эвакуированы из-за возможной угрозы взрыва.

Люди, проживающие в первом подъезде дома, рассказали, что их новый сосед в течение дня угрожал взорвать дом.

На место были вызваны сотрудники полиции, скорой помощи, а также спасатели. Специалисты взломали дверь, но внутри никого не было. Позже подозреваемый был задержан недалеко от дома. Через некоторое время после эвакуации жильцы вернулись в свои дома.

 

Соседу меньше 40 лет, в злоупотреблении алкоголем или наркотиками мы его не замечали, кажется, он просто не в себе, -- рассказали местные жители редакции АН «Между строк».

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