Екатеринбуржцы выстроились в слово «помним» в день начала войны (ФОТО)

22 июня в Екатеринбурге прошла акция памяти «Свеча», приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны. Участники акции выстроились, образовав слово «Помним».

Вечером 22 июня в Екатеринбурге прошла акция памяти. Участники акции собрались в 21:30 у дома Севастьянова и продолжили шествие по площади 1905 года, направляясь по пешеходной части проспекта Ленина, сообщает Е1.



Жители Екатеринбурга выстроились в колонны таким образом, что образовалось «живое» слово «Помним». Начавшийся дождь не помешал участникам акции завершить шествие. После окончания процессии горожане оставили на своих местах стаканчики с зажженными свечами. Таким образом, слово «Помним» было продублировано огнем.



Напомним, что в Нижнем Тагиле в День памяти и скорби была выложена звезда из цветов.

Фото: Е1