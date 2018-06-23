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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржцы выстроились в слово «помним» в день начала войны (ФОТО)

23 июня 2018, 15:30Добавить новость
Екатеринбург,ВОв,акция,шествие,проспект Ленина,Севастьянов,площадь 1905 года,свеча памяти

22 июня в Екатеринбурге прошла акция памяти «Свеча», приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны. Участники акции выстроились, образовав слово «Помним».

Вечером 22 июня в Екатеринбурге прошла акция памяти. Участники акции собрались в 21:30 у дома Севастьянова и продолжили шествие по площади 1905 года, направляясь по пешеходной части проспекта Ленина, сообщает Е1.

Жители Екатеринбурга выстроились в колонны таким образом, что образовалось «живое» слово «Помним». Начавшийся дождь не помешал участникам акции завершить шествие. После окончания процессии горожане оставили на своих местах стаканчики с зажженными свечами. Таким образом, слово «Помним» было продублировано огнем.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в День памяти и скорби была выложена звезда из цветов.

 

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Фото: Е1

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