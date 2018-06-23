Школьник из Каменска-Уральского попытался украсть ящик с пожертвованиями (ВИДЕО)

Судя по кадрам с места, юный посетитель несколько минут раздумывал и не решался на своё преступление. В конце концов мальчик со всей силы дёрнул пластиковый ящик, но тот сломался на части, а все деньги рассыпались. Вероятно, малолетний вор не успел ничего присвоить.



Свидетелем произошедшего стала сотрудница общепита. Она отругала мальчика, но к тому времени тот уже сбежал из заведения.



Запись с камер видеонаблюдения распространилась по интернету и региональным СМИ.



Как сообщает издание «Блокнот», позже юный нарушитель был задержан. Помимо беседы с полицейскими, школьнику досталось от брата. Старший член семьи сказал ему при свидетелях:





Балбес, у нас дома 10 тысяч лежат!

Видео: Николай Антонов