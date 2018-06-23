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Новости Нижнего Тагила

Школьник из Каменска-Уральского попытался украсть ящик с пожертвованиями (ВИДЕО)

23 июня 2018, 12:10Добавить новость
город,деньги,дети,закон,кража,нарушение,ребенок,Свердловская область,школьники,Каменск-Уральский
Школьник из Каменска-Уральского попал на камеры видеонаблюдения во время попытки ограбить кафе на проспекте Победы. Мальчик намеревался вырвать со стойки ящик с пожертвованиями.

Судя по кадрам с места, юный посетитель несколько минут раздумывал и не решался на своё преступление. В конце концов мальчик со всей силы дёрнул пластиковый ящик, но тот сломался на части, а все деньги рассыпались. Вероятно, малолетний вор не успел ничего присвоить.

Свидетелем произошедшего стала сотрудница общепита. Она отругала мальчика, но к тому времени тот уже сбежал из заведения.

Запись с камер видеонаблюдения распространилась по интернету и региональным СМИ. 

Как сообщает издание «Блокнот», позже юный нарушитель был задержан. Помимо беседы с полицейскими, школьнику досталось от брата. Старший член семьи сказал ему при свидетелях:

Балбес, у нас дома 10 тысяч лежат!

 

Видео: Николай Антонов

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