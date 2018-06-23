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Новости Нижнего Тагила

Тагильские полицейские возложили цветы к мемориалу в День памяти и скорби (ФОТО)

23 июня 2018, 09:40Добавить новость
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В Нижнем Тагиле сотрудники полиции приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню памяти и скорби.

Встреча прошла 21 июня в 21:30 у обелиска «Стражам правопорядка» в сквере у главного здания тагильской полиции. Помимо полицейских на мероприятии присутствовали члены Общественного совета при МВД, а также слушатели центра профподготовки ГУ МВД по региону.

Вступительное слово произнёс начальник полиции Ибрагим Абдулкадыров:

 

Мы должны помнить и знать о тех боях, запомнить эти 1418 дней, которые наша страна воевала. Большой ценой нам досталась эта Победа. А мы с вами не должны допустить подобного страшного события в наши дни.

 

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Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила


Врио главы города Владислав Пинаев, также присутствовавший на мероприятии, сказал следующее:

Сегодня тот день, который 77 лет назад навсегда перевернул жизнь и историю десятков миллионов людей. Вспоминая всех павших в бою, мы не должны забывать и о живых. Вечная память всем, кто ценой своей жизни дал возможность нам сегодня здесь стоять, расти и развиваться, воспитывать детей и внуков.


Все присутствующие приняли участие в минуте молчания и в возложении цветов к мемориалу, передаёт пресс-служба тагильской полиции.

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