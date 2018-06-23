Тагильские полицейские возложили цветы к мемориалу в День памяти и скорби (ФОТО)

Встреча прошла 21 июня в 21:30 у обелиска «Стражам правопорядка» в сквере у главного здания тагильской полиции. Помимо полицейских на мероприятии присутствовали члены Общественного совета при МВД, а также слушатели центра профподготовки ГУ МВД по региону.



Вступительное слово произнёс начальник полиции Ибрагим Абдулкадыров:

Мы должны помнить и знать о тех боях, запомнить эти 1418 дней, которые наша страна воевала. Большой ценой нам досталась эта Победа. А мы с вами не должны допустить подобного страшного события в наши дни.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила



Врио главы города Владислав Пинаев, также присутствовавший на мероприятии, сказал следующее:





Сегодня тот день, который 77 лет назад навсегда перевернул жизнь и историю десятков миллионов людей. Вспоминая всех павших в бою, мы не должны забывать и о живых. Вечная память всем, кто ценой своей жизни дал возможность нам сегодня здесь стоять, расти и развиваться, воспитывать детей и внуков.



Все присутствующие приняли участие в минуте молчания и в возложении цветов к мемориалу, передаёт пресс-служба тагильской полиции.