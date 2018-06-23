Житель Краснотурьинска сядет на шесть месяцев в колонию за пьяную езду

24-летний житель Краснотурьинска приговорен к шести месяцам колонии за то, что сел за руль автомобиля пьяным.

К реальному сроку приговорен житель Краснотурьинска за пьяную езду на автомобиле.



Молодой человек в апреле 2018 года сел за руль пьяным. При этом у него уже имелась судимость за аналогичное нарушение закона. Кроме того, ранее он был лишен права вождения транспортным средством.



По решению суда молодой человек будет лишен права управления машиной в течение трех лет. Также суд назначил ему шесть месяцев колонии-поселения, пишет ИА «Мангазея».