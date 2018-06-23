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Новости Нижнего Тагила

Житель Краснотурьинска сядет на шесть месяцев в колонию за пьяную езду

23 июня 2018, 17:25Добавить новость
Краснотурьинск,алкогольное опьянение,мужчина,водитель,суд,срок,тюрьма,вождение
24-летний житель Краснотурьинска приговорен к шести месяцам колонии за то, что сел за руль автомобиля пьяным.

К реальному сроку приговорен житель Краснотурьинска за пьяную езду на автомобиле.

Молодой человек в апреле 2018 года сел за руль пьяным. При этом у него уже имелась судимость за аналогичное нарушение закона. Кроме того, ранее он был лишен права вождения транспортным средством.

По решению суда молодой человек будет лишен права управления машиной в течение трех лет. Также суд назначил ему шесть месяцев колонии-поселения, пишет ИА «Мангазея».

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