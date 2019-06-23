В Екатеринбурге к визиту Путина заработает горячая линия по защите прав потребителей
Сегодня, 14:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора запустят горячую линию, приуроченную к проведению Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге. Ожидается, что саммит посетит президент России Владимир Путин, сообщает «Областная газета».
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Горячая линия будет работать с 8 по 12 июля. Представители Роспотребнадзора проконсультируют граждан по вопросам защиты прав потребителей товаров, работ и услуг. Получить консультацию можно по телефонам +7 (434-37) 4-14-55, +79826905945 или после обращения в консультационные пункты для потребителей.
Напомним, GMIS-2019 пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Во время совещания в Минпромторге России глава ведомства Денис Монтуров пригласил Владимира Путина приехать в столицу Свердловской области и посетить саммит. Президент пообещал исполнить просьбу министра.
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