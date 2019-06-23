В Екатеринбурге к визиту Путина заработает горячая линия по защите прав потребителей

Горячая линия будет работать с 8 по 12 июля. Представители Роспотребнадзора проконсультируют граждан по вопросам защиты прав потребителей товаров, работ и услуг. Получить консультацию можно по телефонам +7 (434-37) 4-14-55, +79826905945 или после обращения в консультационные пункты для потребителей.