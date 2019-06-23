В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 19:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 23 июня, и в ночь на 24 июня в некоторых районах Свердловской области пройдут дожди, грозы и крупный град. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 25 м/с.
МЧС советует не прятаться под высокими деревьями и не пользоваться мобильными телефонами и электроприборами. Спасатели также советуют воздержаться от работ на открытом воздухе.
Свердловчан просят не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.
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