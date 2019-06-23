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#домахорошо
В Свердловской области семья усыновила сразу шестерых детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области семья усыновила сразу шестерых детей

Сегодня, 10:57ОбществоФото: Скриншот из репортажа «Общественного телевидения России»/ otr-online.ru
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