В Свердловской области семья усыновила сразу шестерых детей

Из 11 детей — двое своих и девять приёмных. Двое своих уже выросли и живут в городе. Усыновления начались после того, как супруги увидели по телевизору репортаж о патронажных семьях. Первыми усыновленными оказались братья Миша и Виталий, через год в доме появилась двухлетняя Света. У неё диагностировали порок сердца, но Людмила Зема добилась проведения операции. Недавно с девочки сняли инвалидность, сейчас она учится в пятом классе.

Недавно в большой семье появились ещё шестеро родных братьев и сестёр (две девочки и четыре мальчика). Долгое время они жили в детском доме в Березовском, так как никто не решался забрать их вместе, не разлучив. Супруги трудностей не побоялись и пошли оформлять документы для опеки.

За мою практику, я 20 лет работаю, брали 2-3 детей, но чтоб пятерых сразу, а тут шестерых. Это очень редкий случай. У меня слезы наворачивались, когда она приходила общаться с ними,рассказала заведующая отделением временного приюта социально-реабилитационного центра Березовского Галина Кошкина.