Аэропорт Кольцово увеличивает число рейсов на российские курорты из Екатеринбурга

Таким образом, в Анапу на ближайшие месяцы запланировано до 21 вылета в неделю. Прямые рейсы осуществят компании «Уральских авиалиний», «Победы», «России» и «UTair».

С 26 июня в Симферополь рейсы осуществит компания «Nordwind». Планируется осуществлять до 30 рейсов в неделю.

В Крым на данный момент ежедневно осуществляют перелеты «Уральские авиалинии» и «Россия».

Что касается Геленджика, туда прямые рейсы начнутся со 2 июля. Их будет выполнять компания «Уральские авиалинии».