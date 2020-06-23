Аэропорт Кольцово увеличивает число рейсов на российские курорты из Екатеринбурга
Сегодня, 12:56ОбществоФото: pixabay.com
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Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге увеличил число рейсов на Российские курорты Черного моря, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Таким образом, в Анапу на ближайшие месяцы запланировано до 21 вылета в неделю. Прямые рейсы осуществят компании «Уральских авиалиний», «Победы», «России» и «UTair».
С 26 июня в Симферополь рейсы осуществит компания «Nordwind». Планируется осуществлять до 30 рейсов в неделю.
В Крым на данный момент ежедневно осуществляют перелеты «Уральские авиалинии» и «Россия».
Что касается Геленджика, туда прямые рейсы начнутся со 2 июля. Их будет выполнять компания «Уральские авиалинии».
В Сочи полеты возможны рейсами шести авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Победа, «Россия», «Nordwind», «Red Wings» и «Azur air».
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