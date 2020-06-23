Депутат гордумы назвал террористами противников реконструкции парка в Екатеринбурге

Он заявил на заседании думы, что к местным жителям парк не имеет отношения, а потому и советоваться с ними не нужно.

…Это бунт. Это не сквер жителей. Они к нему не имеют никакого отношения. Удалось выбить федеральные деньги, чтобы сделать из этого пустыря конфетку. Будьте любезны, продолжайте работу, товарищ мэр. Никаких переговоров с террористами. Ваша задача — выбивать деньги у федералов, — заявил Колесников.

На данный момент вокруг реконструкции парка за Дворцом молодежи развивается конфликт из-за того, что местные жители не согласны с проектом работ. Их не устраивает слишком большое число фонарей на дорожках, искусственные сооружения — площадка для йоги и три детские площадки, дизайн скамеек и искусственных камней, а также снос нескольких деревьев. В парке уже проходило две встречи жителей, на которых собирались около 50 человек. В итоге администрация Екатеринбурга договорилась о встрече с активистами, на которой было решено рассмотреть 14 инициатив граждан по изменению проекта реконструкции. Встреча мэра города Александра Высокинского с инициативной группой запланирована на четверг, 25 июня.