Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса

Также Ройзман поблагодарил медиков за оказанную помощь. Напомним, что бывший мэр столицы Урала попал в больницу с пневмонией, которая развилась на фоне заболевания коронавирусом. Его положили в больницу № 40. Сам политик рассказывал, что симптомов заболевания у него нет.