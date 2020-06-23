Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса
Сегодня, 17:44ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Ройзмана
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман излечился от коронавируса, его выписали из больницы. Об этом он написал в instagram.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Также Ройзман поблагодарил медиков за оказанную помощь. Напомним, что бывший мэр столицы Урала попал в больницу с пневмонией, которая развилась на фоне заболевания коронавирусом. Его положили в больницу № 40. Сам политик рассказывал, что симптомов заболевания у него нет.
Вчера жители Екатеринбурга жаловались на то, что им приходится ждать, когда их положат в КТ-центры. По их словам, там не хватает мест.
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