Креков о параде Победы в Екатеринбурге: «Специальных ограничений мы делать не будем»
Сегодня, 16:29ОбществоФото: официальный сайт губернатора Свердловской области
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В Екатеринбурге парад Победы, запланированный на 24 июня, пройдет без специальных ограничений. Об этом рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков по итогам заседания оперштаба.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Он отметил, что все условия безопасности тщательно продуманы, но лишний раз порекомендовал смотреть парад из дома.
Каждый будет решать сам, специальных ограничений мы делать не будем, но рекомендуем дистанцироваться и смотреть по телевизору, подчеркнул Креков.
Кроме того, он рассказал, что во время голосования по поправкам в Конституцию РФ все участки будут обработаны. Главный санврач региона Дмитрий Козловских добавил, что вход и выход с участка будут располагаться отдельно, а также будет организована специальная зона для людей с симптомами ОРВИ.
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