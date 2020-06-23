Креков о параде Победы в Екатеринбурге: «Специальных ограничений мы делать не будем»

Он отметил, что все условия безопасности тщательно продуманы, но лишний раз порекомендовал смотреть парад из дома.

Каждый будет решать сам, специальных ограничений мы делать не будем, но рекомендуем дистанцироваться и смотреть по телевизору, подчеркнул Креков.

Кроме того, он рассказал, что во время голосования по поправкам в Конституцию РФ все участки будут обработаны. Главный санврач региона Дмитрий Козловских добавил, что вход и выход с участка будут располагаться отдельно, а также будет организована специальная зона для людей с симптомами ОРВИ.