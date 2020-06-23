Куйвашев пообещал лифтерам тагильской больницы оплатить «коронавирусную работу» потом
Сегодня, 17:17ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Лифтеры инфекционной больницы Нижнего Тагила обратились к Евгению Куйвашеву с вопросом о доплате за работу с зараженными коронавирусом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники больницы, ссылаясь на поручение президента от 6 мая, спросили в instagram, почему им не предоставили доплату за работу с больными коронавирусом.
По поручению Путина техническому персоналу положена доплата за особые условия труда, написали лифтеры.
Куйвашев в своем ответе пояснил, что тагильчане ссылаются на поручение о доплатах техперсоналу учреждений соцзащиты.
Если же говорить о специалистах, работающих в «красной зоне», то доплаты они получат из региональной нормативной базы. По словам губернатора, подготовка соответствующего указа находится в финальной стадии. Планируется, что документ будет распространяться на период с 16 марта за фактически отработанное время.
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