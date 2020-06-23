Куйвашев пообещал лифтерам тагильской больницы оплатить «коронавирусную работу» потом

Сотрудники больницы, ссылаясь на поручение президента от 6 мая, спросили в instagram, почему им не предоставили доплату за работу с больными коронавирусом.

Если же говорить о специалистах, работающих в «красной зоне», то доплаты они получат из региональной нормативной базы. По словам губернатора, подготовка соответствующего указа находится в финальной стадии. Планируется, что документ будет распространяться на период с 16 марта за фактически отработанное время.