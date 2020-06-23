Маски, перчатки, металлоискатель. Как готовятся тагильские школы к ЕГЭ в пандемию?

У входа в школу — красные разметки, по которым будут ориентироваться школьники, у дверей — антисептики, на входе предусмотрена проверка температуры. Каждому ученику выдаются одноразовые маска и перчатки, данные о температуре фиксируются в журнал. Если по какой-то причине у учащегося повышенная температура, ему предоставляется резервный день для сдачи экзаменов.

Подготовка к ЕГЭ — волнительное мероприятие не только для детей, но и для организаторов. Ведь только слаженная работа всего коллектива может мероприятию состояться должным образом.

Если ребенок пришел в маске, то для сверки документов его могут попросить масочку припустить, чтобы идентифицировать личность,уточняет глава управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Сегодня на встречу в Лицей № 39 приехал Олег Горнов — директор центра технической эксплуатации телекоммуникаций «Ростелеком» в Нижнем Тагиле. На мероприятии был продемонстрирован процесс настройки камер видеонаблюдения. Специалисты за несколько минут установили аппаратуру в классе, проверили результат через компьютерную систему. В Нижнем Тагиле установлены камеры в 122 аудиториях в девяти школах. В каждой аудитории установлено по две видеокамеры. Допускается использование одной видеокамеры. Угол обзора должен быть не менее 100 градусов

Для того, чтобы экзамены прошли к штатном режиме, камеры были установлены в рекордно сжатые сроки — за четыре дня. Этот проект для нас не новый, занимаемся им с 2014 года. Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов. Для проведения видеонаблюдения за ЕГЭ мы используем IР-камеры высокого формата четкости. Эти камеры не нуждаются в подключении к ноутбуку, вся видео-трансляция передает на единый центр обработки данных, который находится в Екатеринбурге. Эти данные будут храниться до 2 марта 2021 года. Сбоев не бывает. В день экзаменов организовывается дежурство технического персонала, которое обеспечивает бесперебойную работу. В Тагиле будет дежурить не менее двух человек на каждую школу,говорит Горнов.

Педагоги Лицея № 39 продемонстрировали процесс организации ЕГЭ. Учителя играли роли выпускников, показывали паспорт, проходили контроль на входе, прорабатывая все детали до мелочей. Этот процесс помогает организаторам учесть все возможные нюансы, проконтролировать временной процесс. Учителя репетируют и доводят до автоматизма каждое движение, чтобы в самый ответственный момент дети могли себя чувствовать предельно комфортно.

Как раз сегодня прошло первое тренировочное тестирование по английскому языку, в котором участвовали сами учителя. Класс полностью оборудован техникой, включены камеры наблюдения с двух сторон аудитории, а после каждого ученика участники смотровой комиссии дезинфицируют все принадлежности на столе. Везде установлены дозаторы для обработки рук. Обязательно установлены рециркуляторы, бактерицидные лампы для обеззараживания воздушной среды. Следующее тестирование запланировано на 25 и 26 число, последний этап подготовки пройдет 29 и 30 июня.

Распределение столов в классах пришлось подкорректировать. Ранее в аудитории помещалось больше учеников, но для того чтобы сохранить социальную дистанцию, парты будут поставлены зигзагообразным образом в 1,5 метрах друг от друга.

Если участник экзаменационной комиссии видит какие-то сомнительные моменты, сразу же незамедлительно принимаются решения. Есть онлайн-наблюдатели, которые отслеживают весь экзаменационный процесс. Если они что-то заметили, то ставят так называемую красную отметку. Эту метку сразу видят участники комиссии школы,рассказала Татьяна Удинцева.

С каждым годом критерии проведения ЕГЭ видоизменяются, учитываются все недостатки и корректируются задания. Тестовых заданий становится все меньше, теперь ученик не сможет положиться на авось.

Больше не нужно сдавать отдельный экзамен для каждого ВУЗа, готовиться с репетиторами, тратить уйму времени и сил, теперь достаточно разослать результаты тестов во все учебные заведения и ждать.