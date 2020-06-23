Мастер рукопашного боя не увидел удара в конфликте между Шибановым и Румянцевым
В Верх-Исетском районном суде продолжается процесс над жителем Екатеринбурга Максимом Шибановым, который обвиняется в причинении вреда здоровью средней степени тяжести называющему себя журналистом Максиму Румянцеву. К разбирательству привлекли мастера по рукопашному бою, пишет 66.ру.
На суде мастер по рукопашному бою Алексей Ершов, взглянув на видеозапись происходящего, сказал, что не видит удара, который мог бы нанести какие-либо увечья.
Удара не было, было толкающее движение. Движение в сторону лица было. Человек повалился, а вследствие чего он повалился, не видно, пояснил Ершов.
Также на суде выступил медэксперт, который зафиксировал у Румянцева закрытую черепно-мозговую травму и телесные повреждения средней тяжести.
У Румянцева был кровоподтек на затылке диаметром полтора сантиметра, а также в области спинки носа, заявил медэксперт.
Максим Шибанов обвиняется 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Конфликт между ним и журналистом произошел во время одного из митингов в сквере у Театра драмы. Судя по видеозаписям с места событий, Румянцев назвал Шибанова «девочкой». В результате Шибанов его толкнул, а Румянцев — упал на спину. У журналиста был диагностирован ушиб головного мозга. По указанной статье предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.