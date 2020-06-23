Мастер рукопашного боя не увидел удара в конфликте между Шибановым и Румянцевым

На суде мастер по рукопашному бою Алексей Ершов, взглянув на видеозапись происходящего, сказал, что не видит удара, который мог бы нанести какие-либо увечья.

Удара не было, было толкающее движение. Движение в сторону лица было. Человек повалился, а вследствие чего он повалился, не видно, пояснил Ершов.

Также на суде выступил медэксперт, который зафиксировал у Румянцева закрытую черепно-мозговую травму и телесные повреждения средней тяжести.

У Румянцева был кровоподтек на затылке диаметром полтора сантиметра, а также в области спинки носа, заявил медэксперт.