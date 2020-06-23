Мэр Екатеринбурга «взял на прицел» главу горздрава

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский намекнул об отставке главы горздрава Дениса Демидова, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня Высокинский заявил, что, когда он не получает ответов на совещаниях, то «берет прицел и присматривается». Мэр пояснил, что к работе Демидова есть ряд вопросов. Причиной для этих вопросов Высокинский назвал неорганизованность.
По информации издания, слухи о возможной отставке главы горздрава начали ходить на прошлой неделе. Однако в мэрии уральской столицы заявили об отсутствии соответствующей документации, опровергнув информацию.
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