На Урале детский сад заплатил компенсацию за травму ребенка во время занятий

По обращению матери травмировавшегося в детском саду ребенка прокуратурой Верхотурского района была проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.

В ходе проверки установлено, что в начале февраля этого года трехлетний воспитанник детского сада № 17 в поселке Привокзальном упал во время занятий в спортзале. В итоге получив травму головы и сотрясение мозга.

Воспитатель не осуществил должный контроль и просмотр за дошкольниками. Детский сад выплатил родителям ребенка компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей.