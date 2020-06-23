На Урале детский сад заплатил компенсацию за травму ребенка во время занятий
Сегодня, 12:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Верхотурье детский сад выплатил компенсацию родителям за травму ребенка во время занятий в спортивном зале, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По обращению матери травмировавшегося в детском саду ребенка прокуратурой Верхотурского района была проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.
В ходе проверки установлено, что в начале февраля этого года трехлетний воспитанник детского сада № 17 в поселке Привокзальном упал во время занятий в спортзале. В итоге получив травму головы и сотрясение мозга.
Воспитатель не осуществил должный контроль и просмотр за дошкольниками. Детский сад выплатил родителям ребенка компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей.
Ранее в Нижнем Тагиле девочка травмировалась при падении с качели в Парке культуры и отдыха на Тагилстрое. По данному факту следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.
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