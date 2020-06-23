«О нас с вами в целом»: Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Сегодня, 14:56ОбществоФото: kremlin.ru
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Сегодня президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам, в котором расскажет о первых итогах борьбы с пандемией коронавируса, пишет «Коммерсантъ».
Сюжеты: Коронавирус
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что обращение будет транслироваться около 15.00 по московскому времени.
Он также рассказал, что в обращении президент также расскажет о перспективах на будущее и текущем состоянии дел в экономике, а также «о нас с вами в целом».
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент обратится до или после голосования по поправкам в Конституцию, если посчитает нужным.
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