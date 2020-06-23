«О нас с вами в целом»: Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что обращение будет транслироваться около 15.00 по московскому времени.

Он также рассказал, что в обращении президент также расскажет о перспективах на будущее и текущем состоянии дел в экономике, а также «о нас с вами в целом».