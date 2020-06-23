Одноклассники покажут Парады из 17 городов России в прямом эфире 

24 июня социальная сеть Одноклассники проведет трансляцию из 17 городов России, в которых будет проходить Парад Победы в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне.

Прямые эфиры будут проходить на специальной странице «Парад Победы», где собраны трансляции из городов Белогорск (Амурская обл), Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Мурманск, Москва, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, С.-Петербург, Самара, Севастополь, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Уссурийск, Южно-Сахалинск. Проводить вещание будет телеканал «Россия 1», в группе которого также можно будет посмотреть видео Парада.

Трансляция запланирована на 10:00 по местному времени для каждого города. Например, эфир из столицы начнется в 10.00, из Южно – Сахалинска — в 2.00 по московскому времени. Зрители могут поставить напоминание о начале трансляции и получить уведомление. Начиная с 22:00 по местному времени, пользователи смогут также увидеть онлайн-трансляцию салюта в своем городе.

Также 24 июня блогеры ОК будут вести эксклюзивный онлайн-стрим на Тверской улице в Москве с раннего утра, еще до начала парада, пока вся техника стоит на обозрении. Трансляции будут как классические, так и «изнутри» колонны, посредством live-трансляций. Блогеры продемонстрируют пользователям соцсети 234 единицы военной и специальной техники, 75 самолетов и вертолетов, рассказывая о своих впечатлениях от новейших танков, артиллерийских орудий и прочего.