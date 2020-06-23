Полиция Екатеринбурга задержала серийного автоугонщика в федеральном розыске
Сегодня, 11:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге общими силами полиции и Росгвардии был задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, сообщает Znak со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Силовики в поисках похищенного автомобиля KIA Rio вышли на гаражный массив в поселке Совхозном, где и был задержан подозреваемый.
Как выяснилось позднее, 45-летний житель уральской столицы находился в федеральном розыске за разбой и убийство. В арендованном гараже у мужчины нашли травматическое оружие, предметы, используемые для хищения автотранспортных средств: электронный блок управления двигателем, устройство подавления GSM-сигнала, инструмент для вскрытия замков автомобиля, а также личные вещи и номерные знаки от автомобилей, угнанных в мае этого года.
Подозреваемый задержан и заключен под арест до суда.
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