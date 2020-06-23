Родные 90-летней свердловчанки обвинили медиков в выписке из больницы с COVID-19

Сначала пожилую женщину забрали на скорой помощи в госпиталь для ветеранов, там у нее диагностировали пневмонию. На девятый день нахождения в больнице, бабушку попросили освободить палату и отправили домой. На руках у нее имелся первый результат тестирования на коронавирус. Он был отрицательным.

Родственники женщины, отмечают, что при выписке ей не дали никаких рекомендаций по лечению.

Однако бабушке становилось хуже. На пятый день удалось вызвать участкового врача. Когда он появился, то выписал противовирусный препарат. Когда родственники вызвали скорую помощь, им пришлось прождать больше пяти часов. Пенсионерку в итоге госпитализировали в 14-ю больницу, где было проведено КТ, подтвердившее пневмонию.

Директор госпиталя Олег Забродин рассказал, что такая ситуация не могла произойти. Кроме того, он порекомендовал не паниковать.