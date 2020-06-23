Самоизоляция, день восемьдесят четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле растет число зараженных коронавирусом. Жители города обращаются к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, и некоторым удается получить ответы, а также проводится подготовка к ЕГЭ. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал о промежуточных итогах борьбы с коронавирусом, а также объявил ряд мер для поддержки бизнеса и простых граждан.
В частности, он сообщил, что в июле месяце на каждого ребенка будет сделана повторная выплата в размере 10 тысяч рублей. На этот раз такую сумму получат все семьи с детьми до 16 лет.
Кроме того, президент рассказал, что выплаты социальным работникам и медикам за работу с коронавирусом будут продлены до августа месяца.
В Нижнем Тагиле продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки было зарегистрировано девять новых случаев заболевания. В общей сложности инфекцией с начала пандемии заразились 474 человека.
Центральная городская библиотека на странице в Instagram сообщила о начале онлайн-квеста «По неведомым дорожкам». Он пройдет с 24 по 26 июня. Победитель получит ценный приз.
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Внимание, внимание‼️ ⠀ Мы знаем, как вы любите викторины и игры🎲 ⠀ Предлагаем вам вместе с детьми (или же самостоятельно) пройти онлайн-квест «По неведомым дорожкам»🐾 За победу в квесте самый ценный приз - годовая подписка на электронную библиотеку Литрес!😱😱 Согласитесь, достойный трофей? ⠀ Квест включает 6 этапов. Задания к ним будут выложены в истории( stories). 1 день - 2 этапа: ⠀ 24 июня - 1 и 2 этап; 25 июня - 3 и 4 этап; 26 июня - 5 и 6 этап. ⠀ Подведение итогов состоится - 29 июня🥇 ⠀ Следуйте четко инструкции, выполняйте задания (скорость очень важна!), наслаждайтесь приятным времяпрепровождением и выигрывайте! ⠀ Старт уже завтра‼️ Будьте внимательны и следите за нашими сторисами‼️
Публикация от Библиотека Нижнего Тагила (@tagillib)
Центр развития туризма на своей странице во «Вконтакте» анонсировал начало сезона на горнолыжном комплексе «Гора Белая». Он откроет свои двери для отдыхающих 26 июня.
Администрация Нижнего Тагила на своей странице во «Вконтакте» сообщила, что в городе в день празднования Дня молодежи, 27 июня, пройдет онлайн-мероприятие на ЭКО-радио.
В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 182 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 11 311 человек.