Самоизоляция, день восемьдесят четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал о промежуточных итогах борьбы с коронавирусом, а также объявил ряд мер для поддержки бизнеса и простых граждан.

В частности, он сообщил, что в июле месяце на каждого ребенка будет сделана повторная выплата в размере 10 тысяч рублей. На этот раз такую сумму получат все семьи с детьми до 16 лет.

Владимир Путин заявил о дополнительных выплатах в 10 тысяч рублей для семей с детьми

Кроме того, президент рассказал, что выплаты социальным работникам и медикам за работу с коронавирусом будут продлены до августа месяца.

Путин заявил о продлении стимулирующих выплат для врачей и соцработников

В Нижнем Тагиле продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки было зарегистрировано девять новых случаев заболевания. В общей сложности инфекцией с начала пандемии заразились 474 человека.

Центральная городская библиотека на странице в Instagram сообщила о начале онлайн-квеста «По неведомым дорожкам». Он пройдет с 24 по 26 июня. Победитель получит ценный приз.

Центр развития туризма на своей странице во «Вконтакте» анонсировал начало сезона на горнолыжном комплексе «Гора Белая». Он откроет свои двери для отдыхающих 26 июня.

Администрация Нижнего Тагила на своей странице во «Вконтакте» сообщила, что в городе в день празднования Дня молодежи, 27 июня, пройдет онлайн-мероприятие на ЭКО-радио.

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 182 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 11 311 человек.