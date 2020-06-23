Скандальный схиигумен Сергий объяснил получение сана после срока за убийство
Схиигумен Сергий, захвативший под свой контроль Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, рассказал, что стал священником в обход православных канонов, пишет Znak.
РПЦ имеет определенные правила возведения в сан. Они предполагают, что воровство и убийство не позволяют этого сделать. Отец Сергий объяснил, что в его случае это произошло по инициативе патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.
Он отметил, что ему, владыке Викентию и батюшке Кириллу было известно, за какие деяния Сергий отбывал наказание. Он добавил, что владыка Викентий возвел его в сан игумена и вручил наградной крест.
В миру священника называли Николаем Романовым, и он был милиционером. В 1985 году его арестовали по подозрению в краже госимущества, а уже в процессе разбирательств выяснилось, что Романов с двумя сообщниками убил человека, чтобы ограбить.
Напомним, 7 июля пройдет слушание в суде Верхней Пышмы. Схиигумена обвиняют в распространении фейковой информации о коронавирусе. Кроме того, на 26 июня назначено повторное слушание в Епархиальном суде, так как в первый раз решение не было вынесено, ввиду того, что Сергий покинул заседание.