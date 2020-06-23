Свердловского главврача станции переливания крови наградили за заслуги перед областью

Отмечается, что награду главврач получил за особые заслуги в сфере здравоохранения области и социального развития, потому как именно эта станция принимает активное участие в борьбе против коронависрусной инфекции. Все желающие свердловчане могут сдать плазму после проведения специальных анализов. Ее согласно методике Министерства здравоохранения России, потом переливают пациентам, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.