Свердловского главврача станции переливания крови наградили за заслуги перед областью
Сегодня, 10:39ОбществоФото: pixabay.com
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Главного врача областной станции переливания крови Александра Орлова наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, сообщает департамент информационной политики региона.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Отмечается, что награду главврач получил за особые заслуги в сфере здравоохранения области и социального развития, потому как именно эта станция принимает активное участие в борьбе против коронависрусной инфекции. Все желающие свердловчане могут сдать плазму после проведения специальных анализов. Ее согласно методике Министерства здравоохранения России, потом переливают пациентам, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.
Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» вручается за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области. А также за проявленное мужество, отвагу и смелость в определенных ситуациях.
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